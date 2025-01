Barnets bästa genomsyrar allt arbete

Anne Pelkonen Christel Holmström arbetar som ambulerande speciallärare vid tre daghem i Pargas centrumområde.

Anne Pelkonen

Vi träffas på Villa Kamomilla daghem en fredag morgon klockan 9.30. På gården leker ett tiotal barn under noggrann uppsikt. Jag leds vänligt och med ett leende in i en värld fylld av små kläder, färgglada teckningar och leksaker i alla former och färger. Min ledsagare ropar upp mot daghemmets övervå