Axxell uppmärksammade företagardagen

PK med på ett hörn. Pargas stads företagsrådgivare John Forsman tog tillfället i akt att marknadsföra stadens ”handla lokalt”-tävling. Patrik Lindström till höger i bild. Foto: Mikael Heinrichs

Axxell ordnade paneldiskussion i Pargas företagardagen till ära. Evenemanget streamades till samtliga undervisningsorter.

Förra torsdagen den 5 september möttes Pargas stads företagsrådgivare John Forsman, företagarna Jeanette Törnqvist från Juhlakulma och Julett, Patrik Lindström från Hunger & Törst samt K-Supermarket Reimaris köpman Axel Eriksson i en paneldiskussion i nya den nya Axxellbyggnaden i anslutning till lärcentret Brava. Det var Axxells merkonomlärare Mats Lindberg från Karis som höll i trådarna.

Ett av syftena med att uppmärksamma den nationella företagardagen är uttryckligen att tända företagargnistan hos unga – men då Lindberg frågade runt i publiken i Pargas var det inte särskilt många händer av de omkring 90 på plats som räcktes upp.

Cirka 300 studerande deltog på distans vid Axxells andra enheter.

Uppriktiga och ärliga svar

Företagarna i panelen var mycket uppriktiga och ärliga i sina svar – och förskönade inte företagaryrket. Samtidigt ville de inte heller skrämma bort någon, utan delade öppet med sig av sina egna erfarenheter, både på gott och ont.

Törnqvist driver dels sitt företag Juhlakulma som specialiserat sig på olika festrelaterade prylar och dels ett nystartat företag, Julett, som riktar in sig på att hjälpa till i hemmet med olika uppgifter.

– Jag studerade först till automationsmontör, senare till familjedagvårdare och i vuxen ålder till närvårdare, men insåg att ett treskiftesjobb med ett litet barn hemma inte gick ihop. Idén för Juhlakulma kom egentligen då jag funderade över vilken sorts service jag själv saknade i trakten, säger hon.

Lindström, som är köksmästare och krögare, berättar att han själv är tidigare ”yrkiselev” i Pargas som senare studerat vidare också utomlands och arbetat i både Sverige och England med olika arbetsuppgifter.

– Själv kom jag in på företagarbanan rätt sent, men kan konstatera att det är en livsstil och att jag inte skulle välja bort en endaste dag. Om man väljer att bli företagare, ska man vara beredd att lägga in det arbete som krävs och verkligen tycka om den bransch man ger sig in i, säger han.

För Eriksson, köpman i tredje generationen, kändes valet också naturligt.

"Min första plan var att ge mig ut till sjöss"

– Min första plan var att ge mig ut till sjöss och jag sökte till sjömansskolan, men märkte att det kanske ändå inte var min grej. Senare studerade jag inom metallbranschen i Karis, men insåg att jag helt enkelt hade väldigt svårt med att arbeta för någon annan.

Eriksson, i dag 31 år gammal, har en Pargaskoppling också sedan tidigare, då hans farfar på 1960-talet fungerade som köpman i en butik i Lielax. I dag har han 35 anställda och dessutom planerar K-kedjan ett nybygge i Pargas.

Alla tre betonade att företagarbanan har sina risker, men att det gäller att våga chansa. Att ha en sann passion och verkligen brinna för det man riktar in sig på är också en väsentlig del i att lyckas.

Mikael Heinrichs