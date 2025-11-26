Alarik i Nagu bygger instrument och fönster – ”Elbasen jag byggt själv är den bästa jag haft”

Tuuli Meriläinen Alariks elbas ”Repostele” har en kropp av al och en hals av lönn, men även inslag av andra träslag. För sina instrument har han använt många olika träslag och till och med älgben. I bakgrunden syns den gamla ytterväggen som är ett roligt inslag i det nya vardagsrummet.

Proffsmusikern Alarik Repo räds inte utmaningar. I sin verkstad låter han träet ta ton och smäckra fönsterprofiler ta form.

På en udde på Ramsö norr om Nagu bor Nina Söderlund och Alarik Repo i en riktig skärgårdsidyll, även om novemberregnet i dag kyler i nacken. Fastigheten Plyms bestod från början