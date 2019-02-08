112-jippo dan före dan i Brankis

Valmiina 112-päivää varten. Linda Pyy on Paraisten VPK:n koulutuspäällikkö, Petter Holmström puolestaan palokunnanpäällikkö. Kuva: Anja Kuusisto

Redo för 112-dagen. Linda Pyy är utbildningschef, Petter Holmström kårchef vid Pargas frivilliga brandkår. Foto: Anja Kuusisto

Efter några års paus ordnar Pargas frivilliga brandkår (FBK) igen en temadag kring 112.

Den egentliga 112-dagen infaller alltid på datumet 11.2, men jippot ordnas i Pargas Brankis dagen innan, på söndag den 10. Under tre eftermiddagstimmar kan man droppa in i brandkårshuset på Malmen och ta del av mycket matnyttigt för var och en.

– Man får bekanta sig med flera organisationer, vi är värden men arrangörerna är många, säger kårchefen Petter Holmström.

Räddningshundar på plats

Pargas Röda Kors-avdelning har många verksamhetsgrupper på väg: Första hjälpen, Archipelago Rescue Unit, mentalt stöd-gruppen.

– Sen kommer också räddningshundarna, frivilliga räddningstjänsten VaPePa och sjöräddarna att delta, berättar Linda Pyy, utbildningschef inom Pargas FBK.

Dels får man ta del av vad alla dessa sysslar med, men man får också själv öva på återupplivning med första hjälp-gruppen, man kan övningsringa 112 – samtalet går till Linda Pyy som är anställd vid nödcentralen, även om hon för tillfället är tjänstledig på grund av studier.

Batterier byts gratis

I samarbete med Lokal-Tapiola ska brandsläckningsfiltar lottas ut och så får alla som vill ta sina brandvarnare hemifrån med till FBK-huset den här dagen.

– Vi byter gratis ut batterierna och testar samtidigt att brandvarnaren fungerar som den ska, säger Holmström.

En brandbil finns också på plats. Skulle det gå så tokigt att FBK hamnar att rycka ut finns andra grupper som tar vid vid jippot.

– Eftersom det är några år sedan vi sedan ordnade ett 112-jippo känns det extra spännande att se vad mottagandet blir. Vi hoppas på mycket folk, säger Pyy.

Pargas FBK firar 125 år

Holmström tillägger att det här är det första i raden av 125-årsjubilerande kårens programpunkter under 2019.

– Under vårt jubileumsår vill vi speciellt aktivt samverka med närsamhället och synas i stadsbilden.

112-jippot i Brakis pågår klockan 12–15 på söndag och är avgiftsfritt. Ett café finns det dock också.

