10 sägs upp från Paroc

Parocs stenullsfabrik i Sysilax. Arkivfoto: Anja Kuusisto

Alla som jobbar i stenullsfabrikens produktion kan bli permitterade i max tio dagar.

Parocs stenullsfabrik i Pargas övergår från fyrskiftesjobb till treskiftesjobb och tio personer mister jobbet. Fyra personer permitteras tillsvidare och alla som jobbar inom produktionen kan permitteras i max tio dagar fram till augusti 2020.

Beskeden gavs till personalen på onsdagseftermiddagen. När samarbetsförhandlingarna började i början av augusti hette det att upp till 21 kan bli uppsagda.

– Nu hittade man ändå lösningar som gör att mängden uppsägningar minskade, säger produktionsdirektör Patrick Johansson.

Två linjer, men bara tre skift

Produktionen fortsätter vid två produktionslinjer, men i tre skift. Det betyder att all produktion under lördag och söndag upphör.

Inom produktionen av stenull jobbar efter det här 97 personer, och utöver dem jobbar ytterligare 26 personer vid stenullsfabriken.

Huvudförtroendeman Petri Freman säger att beskedet togs emot tystlåtet.

– Det är tuffa besked för dem det berör. Samtidigt är det något av en lättnad att uppsägningarna hålls vid tio, hälften mindre än vad vi först befarade.

