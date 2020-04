Pargas måste våga satsa på framtiden

Vi lever i märkliga tider. Ju fortare vi kan övergå till ett normalt läge desto bättre. Vad ett normalt läge exakt betyder efter dessa undantagsförhållanden är svårt att säga, men de flesta kommer sannolikt att återgå till sina tidigare vanor och ovanor.

När man lever i osäkra tider, finns det också behov av att hålla fast vid traditioner och rutiner, till den del det är möjligt. Rutiner och traditioner skapar en trygg inramning och ger motivation att planera framåt. Det här gäller både privatpersoner och organisationer.

Skolavslutningen är en viktig höjdpunkt i livet, speciellt för dem som blir studenter eller för dem som har avlagt en yrkesexamen.

Här kan man hoppas att arrangörerna av utbildningen gör sitt yttersta för att avslutningen motsvarar de förväntningar som finns bland dem som får sin examen. En lördag i augusti passar lika bra som festdag, som en lördag i maj eller juni. Examensfestligheterna ger ungdomarna inspiration att planera framtiden.

Även företag och kommuner har ofta i sina beredskapsplaner som utgångspunkt att verksamheten under kristider så långt som möjligt ska fortsätta på samma sätt som under normala förhållanden. Coronakrisen har ända gjort situationen mycket svår för många företagare och företag. Inom flera branscher har man under några veckor tappat 80–90 procent av omsättningen. Det finns också branscher, särskilt dagligvaruhandeln, där man kunnat se en tillväxt under coronakrisen.

För att överleva som företag i en situation där alla intäkter försvinner kräver nytänkande och dessutom kan utomstående stöd vara nödvändigt. I vissa fall kan tyvärr den enda utvägen vara att sätta lapp på luckan.

Den offentliga sektorn kan inte sätta lapp på luckan. Pargas stad har många viktiga funktioner som staden ska sköta, oberoende av vilken situationen i samhället är. Utöver att staden ska ta hand om den dagliga verksamheten, måste man våga planera framtiden. Alla samhällen som vill växa och utvecklas behöver en tillväxtstrategi. En bra strategi lockar privata investerare.

I Pargas pågår flera framtidsprojekt som stärker stadens attraktionskraft.

Det gäller att våga planera vidare, trots att det alltid finns krafter som tycker att framtiden hanteras bäst genom att man ingenting gör.

Den kommunala ekonomin kommer att vara ansträngd i många år framåt, coronakrisen ökar ytterligare utgifterna. Genom att man vågar förverkliga strategiskt viktiga framtidsprojekt, genererar man på sikt nya skatteintäkter.

Pargas har allt man behöver, men Pargas har ingen framtid, om man inte vågar satsa på den. En trygg valborgshelg fylld med framtidsplaner tillönskas alla läsare!